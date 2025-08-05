Платежный баланс Украины в июне 2025 года установил новый антирекорд

В июне 2025 года платежный баланс Украины достиг рекордно высокого дефицита в размере 5,1 миллиарда долларов, сообщает Forbes Ukraine. Этот показатель отражает разницу между объемами экспорта и импорта страны и стал самым значительным за всю историю наблюдений.
По информации издания, ухудшение ситуации было ожидаемым, учитывая ранее фиксируемый рост торгового дефицита. Импорт товаров продолжает расти, несмотря на снижение внутреннего спроса, что усугубляет отрицательное сальдо.
Ранее, в мае, Государственная служба статистики Украины сообщила о значительном увеличении отрицательного баланса внешней торговли товарами за первый квартал 2025 года — на 57,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8,515 миллиарда долларов против 5,399 миллиарда в 2024 году. Коэффициент покрытия импорта экспортом снизился до 0,54 по сравнению с 0,66 за аналогичный период прошлого года.