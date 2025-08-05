Платежный баланс Украины в июне 2025 года установил новый антирекорд

Ранее, в мае, Государственная служба статистики Украины сообщила о значительном увеличении отрицательного баланса внешней торговли товарами за первый квартал 2025 года — на 57,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8,515 миллиарда долларов против 5,399 миллиарда в 2024 году. Коэффициент покрытия импорта экспортом снизился до 0,54 по сравнению с 0,66 за аналогичный период прошлого года.