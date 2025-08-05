Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и понизил курс доллара на 5 августа

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 5 августа, вторник. В частности, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 5 августа, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9921 белорусского рубля, 1 евро — 3,4603 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6905 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 4 августа, курс доллара стал легче в валютной корзине, а курс евро и курс российского рубля — потяжелели. Ощутимо был изменен в сторону увеличения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара уменьшен на 0,0027 белрубля, курс евро подрос на 0,0451 белрубля, а курс российского рубля увеличен на 0,0023 белрубля.
Еще Нацбанк выпустил новые монеты 2 рубля.
Тем временем Нацбанк сказал о рекордном количестве карт на руках у белорусов: «Банковских карт стало больше, а банкоматов и инфокиосков — меньше».