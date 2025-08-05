Румыния ввела режим ЧС из-за загрязнённой азербайджанской нефти

Минэнерго Румынии объявило чрезвычайное положение из-за поступления загрязнённой азербайджанской нефти, сообщил официальный сайт ведомства. Инцидент связан с поставкой партии сырья объёмом 92 тысячи тонн, содержащей органические хлориды, выявленные компанией OMV Petrom.
С 16 по 18 июля на НПЗ Petrom прибыло судно с нефтью, загруженной в порту Джейхан (Турция). После обнаружения загрязнения было принято решение отказаться от второй аналогичной партии того же объёма. В итоге на переработку не поступило 184 тысячи тонн импортной нефти, что вызвало необходимость задействовать аварийные запасы — 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива.
Введение режима чрезвычайной ситуации позволило Минэнерго получить разрешение от Еврокомиссии на использование резервов, что обеспечило стабильную работу НПЗ Petrobrazi и предотвратило перебои на национальном топливном рынке.
Азербайджанская нефть поступает в регион по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC), управляемому компанией BTC Co., принадлежащей британской BP Plc. В конце июля BP признала наличие органических хлоридов в части нефти, проходящей через этот маршрут. Аналогичные проблемы выявлены и у итальянской Eni SpA.
Ранее загрязнённая нефть была обнаружена и в Чехии, куда она поступала по трубопроводу TAL. Оператор Orlen Unipetrol и Государственное управление материальных резервов подтвердили превышение нормы органических хлоридов, однако заявили об отсутствии угрозы для инфраструктуры и безопасности переработки. Объём загрязнённой нефти в Чехии составляет около 60 тысяч кубометров, она будет разбавлена и переработана без ущерба для работы заводов. Mero и TAL проводят расследование инцидента.
Сейчас Чехия получает нефть только по трубопроводу TAL и его немецкой ветви IKL, так как поставки по российскому «Дружбе» были прекращены в марте этого года.