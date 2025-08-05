Румыния ввела режим ЧС из-за загрязнённой азербайджанской нефти

Ранее загрязнённая нефть была обнаружена и в Чехии, куда она поступала по трубопроводу TAL. Оператор Orlen Unipetrol и Государственное управление материальных резервов подтвердили превышение нормы органических хлоридов, однако заявили об отсутствии угрозы для инфраструктуры и безопасности переработки. Объём загрязнённой нефти в Чехии составляет около 60 тысяч кубометров, она будет разбавлена и переработана без ущерба для работы заводов. Mero и TAL проводят расследование инцидента.