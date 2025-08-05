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Крупнейший турецкий сотовый оператор сбежал из Украины

Один из крупнейших сотовых операторов Турции Turkcell завершил продажу своих украинских дочерних компаний и активов концерну DVL Telecom. Об этом оператор сообщил на платформе KAP.

Компания Turkcell продала все акции почти за 600 миллионов долларов.

Один из крупнейших сотовых операторов Турции Turkcell завершил продажу своих украинских дочерних компаний и активов концерну DVL Telecom. Об этом оператор сообщил на платформе KAP.

«Turkcell продала компании DVL Telecom за 538,7 миллионов долларов все акции в компаниях Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower, а также все долги и права», — говорится в заявлении Turkcell. Таким образом, турецкий оператор полностью прекратил свою деятельность на украинском рынке.

Решение о выходе из украинского бизнеса было принято компанией еще в 2023 году. Turkcell подписал соглашение о передаче активов французской инвесторганизации NJJ Capital.