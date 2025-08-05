Крупнейший турецкий сотовый оператор сбежал из Украины

«Turkcell продала компании DVL Telecom за 538,7 миллионов долларов все акции в компаниях Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower, а также все долги и права», — говорится в заявлении Turkcell. Таким образом, турецкий оператор полностью прекратил свою деятельность на украинском рынке.