Услуги по списанию долгов предлагают запретить в России

В России предлагают полностью запретить услуги по банкротству, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».



Реклама «освобождения от долгов» с ложными отсылками к государственным программам списания долгов уже запрещена в июле, однако депутаты предлагают запретить сам этот вид бизнеса.



По мнению главы комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина, те, кто предлагает помощь по банкротству, вводят людей в заблуждение и вынуждают платить им за консультации, которые можно бесплатно получить в МФЦ или банке.



Причем в банке могут еще и пойти навстречу и реструктурировать долг, и тем самым избежать банкротства и связанных с ним негативных последствий: помимо продажи имущества, это ограничения на новые кредиты на 5 лет. Указание на последствия — одно из требований к рекламе «раздолжнителей».



Инициатива уже обсуждалась с представителями Центробанка и была встречена положительно. Осенью в Госдуме РФ обсудят ее развитие.



Напомним, банки отмечают рост мошенничества, связанного с обещаниями полного списания долгов в банках по несуществующим программам по списанию кредитов.