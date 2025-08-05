Крупный транзитный парк для грузовых поездов открыли в Хабаровском крае

На станции Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае заработал новый транзитный парк «Д». Он станет ключевым звеном в движении грузовых составов к тихоокеанским портам — Советской Гавани и Ванино, а также в обратном направлении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Здесь уложили восемь новых путей протяженностью более 15,6 километра, 36 стрелочных переводов, а также проложили около 200 километров сетей и коммуникаций. Всего строителям пришлось переработать больше 552 тысяч кубометров грунта.
Новая инфраструктура — часть проекта электрификации магистрали Волочаевка — Комсомольск — Советская Гавань. На участке уже установлено свыше 210 опор контактной сети и почти 19 километров контактного провода.
Для комфорта жителей рядом с железнодорожными путями смонтировано свыше 830 метров шумозащитных экранов. Кроме того, после завершения работ железнодорожники высадят 27 тысяч деревьев и кустарников.
По данным РЖД, открытие нового парка увеличит скорость обработки поездов и значительно повысит пропускную способность станции. Это позволит нарастить грузопоток — в первую очередь, по перевозке угля, нефтепродуктов и леса в тихоокеанском направлении.