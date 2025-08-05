Крупный транзитный парк для грузовых поездов открыли в Хабаровском крае

На станции Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае заработал новый транзитный парк «Д». Он станет ключевым звеном в движении грузовых составов к тихоокеанским портам — Советской Гавани и Ванино, а также в обратном направлении. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.