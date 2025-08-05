Эксперт рассказал, каким будет курс рубля к доллару осенью 2025 года

Доллар может вырасти до 85 рублей к осени 2025 года.
Осенью 2025 года курс рубля может превысить отметку 85 рублей за доллар. Такой прогноз предоставил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — заявил Попов агентству «Прайм».
По словам эксперта, на ослабление рубля повлияют сразу несколько факторов. В первую очередь, традиционное увеличение объемов импорта, характерное для осени, будет способствовать давлению на национальную валюту. Кроме того, сохраняется воздействие вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов, что также негативно сказывается на динамике курса рубля.
Ранее эксперты уже прогнозировали ослабление рубля к концу 2025 года: по оценкам представителей крупнейших российских банков, курс доллара может приблизиться к 90 рублям. На динамику национальной валюты влияют сокращение импорта, геополитические факторы и изменения ключевой ставки Центробанка, которая в июле была понижена до 18%. В первом полугодии 2025 года рубль поддерживался активной продажей валютной выручки экспортерами.