Эксперт рассказал, каким будет курс рубля к доллару осенью 2025 года

По словам эксперта, на ослабление рубля повлияют сразу несколько факторов. В первую очередь, традиционное увеличение объемов импорта, характерное для осени, будет способствовать давлению на национальную валюту. Кроме того, сохраняется воздействие вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов, что также негативно сказывается на динамике курса рубля.