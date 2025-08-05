Хабаровский край занял 12-е место по качеству дорог в России

Хабаровский край признан лидером среди регионов Дальнего Востока по качеству дорожной сети. В общероссийском рейтинге регион занял 12-е место, поднявшись благодаря стабильному росту доли нормативных трасс.
Сейчас 72,7% дорог регионального значения соответствуют установленным требованиям. За два года показатель увеличился на 5,4% — это лучшая отметка из всех субъектов ДФО.
«Таких результатов не бывает “вдруг” — это итог системной работы: проектирования, контроля, строительства и ремонта в непростых условиях», — отметила в своём Telegram-канале заместитель председателя краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва.
Несмотря на ощутимые успехи, подчеркнула зампред, не стоит забывать и о проблемах: состояние многих дорог в городах и населённых пунктах края далеко от идеального. Горбачёва подчеркнула, что важно добиваться не только статистического улучшения, но и ощутимого результата для жителей.
В 2025 году ремонт проводится в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске и Хабаровском районе. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В планах — расширять объёмы и охват, чтобы качественные дороги пришли в каждый уголок края.