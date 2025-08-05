Хабаровский край занял 12-е место по качеству дорог в России

Несмотря на ощутимые успехи, подчеркнула зампред, не стоит забывать и о проблемах: состояние многих дорог в городах и населённых пунктах края далеко от идеального. Горбачёва подчеркнула, что важно добиваться не только статистического улучшения, но и ощутимого результата для жителей.