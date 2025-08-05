«Ограничить цены уровнем инфляции»: россиян предупредили о резком подорожании бензина

Согласно данным биржи, 4 августа стоимость бензина марки Аи-95 достигла 77,001 тысяч рублей за тонну, что стало максимумом с сентября 2023 года. Бензин Аи-92 подорожал до 66,642 тысяч рублей за тонну, а летнее дизельное топливо — до 58,134 тысяч рублей за тонну. На прошлой неделе правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина для его производителей до конца августа. Вопрос о необходимости продления этого ограничения на сентябрь будет решаться в зависимости от динамики биржевых цен, заявляли в Федеральной антимонопольной службе.