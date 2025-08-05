В России сделали прогноз на осеннее состояние рубля

Предстоящей осенью курс рубля не будет лихорадить, и он будет в диапазоне 85−87 рублей за доллар. С таким прогнозом выступил аналитик Денис Попов, передает агентство «Прайм».
«Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы — ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что небольшое ослабление рубля является сезонным явлением, так как в этот период активизируется импорт. Окажут воздействие и вторичные санкции на экспорт из РФ.
Попов заметил, что финансовая и экономическая системы России выдерживают и проявляют устойчивость к внешним факторам. Поэтому ожидать резкого ослабления рубля не стоит.
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