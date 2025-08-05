HR-эксперт Мурадян сказал, кто получает от 100 000 без высшего образования

«Такие заработки есть в строительной сфере, продажах. Также от 100 тысяч можно заработать в IT, где высшее образование не особо требуется, можно пройти ДПО и стать востребованным специалистом. При наличии пусть и небольшого опыта хорошо зарабатывают маркетологи. В крупных агентствах не требуют высшее образование у таргетологов, SMM-специалистов, а заработки им предлагаются на уровне 100 тысяч и выше», — объяснил HR-эксперт.