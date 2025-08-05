В России женщины впервые получают пенсии выше мужчин

Средний размер пенсии в России на 1 июля 2025 года достиг почти 23,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда. За первое полугодие текущего года выплаты выросли на 281 рубль и составляют теперь 23 456 рублей в месяц.