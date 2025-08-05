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В России женщины впервые получают пенсии выше мужчин

Средний размер пенсии в России на 1 июля 2025 года достиг почти 23,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Средний размер пенсии в России на 1 июля 2025 года достиг почти 23,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда. За первое полугодие текущего года выплаты выросли на 281 рубль и составляют теперь 23 456 рублей в месяц.

Пенсии работающих пенсионеров остаются ниже, чем у неработающих, и в среднем равны 21 115 рублям. Примечательно, что средний размер назначенных пенсий женщин впервые с 2015 года превысил выплаты мужчинам: на 1 января 2025 года женщины получают в среднем 23 249 рублей, а мужчины — 23 028 рублей.

Эксперт Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, сообщил, что в сентябре страховые пенсии по старости для 80-летних юбиляров августа увеличатся на 10 221,70 рубля.

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