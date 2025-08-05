Малайзия увеличит закупки технологий и СПГ у США до $150 млрд

Одним из итогов переговоров стало снижение ранее анонсированной импортной пошлины на малайзийские товары: вместо 25% с 8 августа будет введен тариф в 19%. Малайзия, со своей стороны, предоставила значительные уступки: отмена или снижение пошлин коснется 98,4% американской продукции, упрощены отдельные нетарифные барьеры, а также отменено требование к ИТ-компаниям из США выделять процент от выручки в резервный фонд.