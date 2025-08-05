Малайзия увеличит закупки технологий и СПГ у США до $150 млрд

Малайзия намерена осуществить закупки оборудования у американских корпораций на сумму до 150 миллиардов долларов в течение пятилетнего периода. Целевыми секторами названы производство полупроводников, аэрокосмическая отрасль и центры обработки данных. Такая информация была озвучена 4 августа 2025 года главой торгового ведомства страны Тенгку Зафрулом Азизом.
Эта договоренность является составной частью торгового пакта с Соединенными Штатами, призванного сократить тарифное бремя. В рамках соглашения государственная энергетическая компания Petroliam Nasional Berhad обязуется ежегодно приобретать у США сжиженный природный газ на 3,4 миллиарда долларов.
Кроме того, Малайзия взяла обязательство инвестировать 70 миллиардов долларов в экономику США в ближайшие пять лет. Ожидается, что эти меры поспособствуют сокращению дисбаланса в товарной торговле между двумя государствами. В 2024 году положительное сальдо в пользу Малайзии достигло 24,8 миллиарда долларов.
Одним из итогов переговоров стало снижение ранее анонсированной импортной пошлины на малайзийские товары: вместо 25% с 8 августа будет введен тариф в 19%. Малайзия, со своей стороны, предоставила значительные уступки: отмена или снижение пошлин коснется 98,4% американской продукции, упрощены отдельные нетарифные барьеры, а также отменено требование к ИТ-компаниям из США выделять процент от выручки в резервный фонд.
Малайзия уже обеспечила беспошлинный доступ на американский рынок для своей фармацевтической продукции и полупроводников. Национальные власти также рассчитывают добиться дополнительных преференций для экспорта какао, резины и пальмового масла.
Тем не менее, несмотря на достигнутые договоренности, правительство Малайзии предупреждает о потенциальном риске дополнительных ограничений со стороны США на продукцию полупроводниковой промышленности, которые могут быть введены по соображениям национальной безопасности.
Читайте также: Шокирующий провал: Трамп проигрывает торговую войну Китаю.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.