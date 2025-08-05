В Челябинске резко снижаются арендные ставки на однокомнатные квартиры

Как пишет издание РБК, журналисты которого при составлении рейтинга опирались на данные представленные аналитиками компании «Этажи», динамичнее всего в последнее полугодие арендные ставки на «однушки» отступали в Омске (минус 8,7%). А вот вторую строчку по скорости снижения цены аренды показал Челябинск. Здесь средняя арендная ставка за первые шесть месяцев 2025 года снизилась на 7,5%, достигнув уровня 25,8 тыс. рублей в месяц.