Wildberries оштрафовалм за незаконное трудоустройство сотрудников в Красноярске

Данная схема позволяла компании уклоняться от предоставления социальных гарантий своим сотрудникам.
Прокуратура обратила внимание на ситуацию в переупаковочном центре, расположенном на 11 км Енисейского тракта. В период с 2024 по 2025 годы сортировщики работали по договорам, но имели доступ к пропускам, фирменной одежде и оборудованию, а также регулярно получали зарплату.
Однако при таком формате трудоустройства работники не имели права на социальные гарантии. Кроме того, компания регулярно получала штрафы за недостаточное качество проверок товара.
В результате прокуратура возбудила административное дело против ООО «Вайлдберриз» за нарушение трудовых прав, и Гострудинспекция Московской области назначила штраф в размере 50 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Прокуратура продолжает контролировать процесс выплаты штрафа и восстановление прав работников.