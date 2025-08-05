Wildberries оштрафовалм за незаконное трудоустройство сотрудников в Красноярске

Прокуратура обратила внимание на ситуацию в переупаковочном центре, расположенном на 11 км Енисейского тракта. В период с 2024 по 2025 годы сортировщики работали по договорам, но имели доступ к пропускам, фирменной одежде и оборудованию, а также регулярно получали зарплату.