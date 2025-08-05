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Wildberries оштрафовалм за незаконное трудоустройство сотрудников в Красноярске

Компания Wildberries была оштрафована за использование гражданско-правовых договоров для трудоустройства своих работников в Красноярске.

Источник: wildberries

Данная схема позволяла компании уклоняться от предоставления социальных гарантий своим сотрудникам.

Прокуратура обратила внимание на ситуацию в переупаковочном центре, расположенном на 11 км Енисейского тракта. В период с 2024 по 2025 годы сортировщики работали по договорам, но имели доступ к пропускам, фирменной одежде и оборудованию, а также регулярно получали зарплату.

Однако при таком формате трудоустройства работники не имели права на социальные гарантии. Кроме того, компания регулярно получала штрафы за недостаточное качество проверок товара.

В результате прокуратура возбудила административное дело против ООО «Вайлдберриз» за нарушение трудовых прав, и Гострудинспекция Московской области назначила штраф в размере 50 тысяч рублей. Компания пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Прокуратура продолжает контролировать процесс выплаты штрафа и восстановление прав работников.

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