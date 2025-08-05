На улице Дзержинского в Иркутске уложили верхний слой асфальта

Основное внимание было уделено асфальтированию: верхний слой покрытия уложили на улицах Крымская, Карбышева, Дзержинского и Станция Горка. Параллельно на Маяковского завершили устройство асфальта на проезжей части и установили новые барьерные ограждения, сообщает пресс-служба мэрии.
На Байкальской и Медведева полностью заменили покрытие тротуаров, предварительно удалив изношенный асфальт фрезерованием. На улице Чапаева провели демонтаж старых бордюров и водоотводных лотков, а на Подгорной выполнили планировку газонов. На Томсона продолжают обустраивать канализацию, а на участке от объездной Ново-Ленино протяженностью 400 метров уже уложен нижний слой асфальта.
«На Ржанова перешли к завершающему этапу — установке дорожных знаков и пешеходных ограждений, а также к планировке газонов, — сообщил мэр Руслан Болотов. — На Александра Невского подрядчик устанавливает бордюры и асфальтирует тротуары».
В Черемховском переулке и на 2-й Железнодорожной выполняли монтаж бордюрного камня. На Ярославского продолжается подготовка основания для будущего дорожного полотна. Началось устройство ливневой канализации на улице Марии Цукановой, а на Российской параллельно с дорожными работами заменяют инженерные сети.