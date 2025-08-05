На улице Дзержинского в Иркутске уложили верхний слой асфальта

На Байкальской и Медведева полностью заменили покрытие тротуаров, предварительно удалив изношенный асфальт фрезерованием. На улице Чапаева провели демонтаж старых бордюров и водоотводных лотков, а на Подгорной выполнили планировку газонов. На Томсона продолжают обустраивать канализацию, а на участке от объездной Ново-Ленино протяженностью 400 метров уже уложен нижний слой асфальта.