Цены на автогаз выросли с 1 августа в Казахстане

Помимо этого, в Казахстане выросла предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок с 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну без НДС на период с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года.