Цены на автогаз выросли с 1 августа в Казахстане

С 1 августа в регионах Казахстана будут действовать следующие цены на газ на АГЗС:
- г. Астана и Алматы — 112 тенге за литр (было 102 тенге);
- Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская области — 85 тенге (было 77 тенге);
- г. Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, а также области Абай, Жетысу и Улытау — 112 тенге (было 102 тенге);
- Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области — 102 тенге (было 90 тенге);
- Мангистауская область — 72 тенге (было 65 тенге).
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
Помимо этого, в Казахстане выросла предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок с 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну без НДС на период с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Министерство энергетики внесло соответствующие поправки, которые также введены в действие с 1 августа.