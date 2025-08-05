Исторический минимум безработицы зафиксирован в Омской области

В докладе «Социально-экономическое положение Омской области», который опубликован Омскстатом за пять месяцев этого года, численность рабочей силы в регионе составляла 908,7 тыс. человек. На конец июня 2025 года в службах занятости Омской области состояло на учете 8,6 тысяч незанятых граждан, из которых 7 тысяч имели официальный статус безработного.