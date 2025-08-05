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Исторический минимум безработицы зафиксирован в Омской области

Он достиг рекордно низкого значения в 3%.

Источник: Аргументы и факты

В Омской области зафиксирован исторический минимум безработицы в 3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число безработных сократилось на 1,8 тысячи человек.

В докладе «Социально-экономическое положение Омской области», который опубликован Омскстатом за пять месяцев этого года, численность рабочей силы в регионе составляла 908,7 тыс. человек. На конец июня 2025 года в службах занятости Омской области состояло на учете 8,6 тысяч незанятых граждан, из которых 7 тысяч имели официальный статус безработного.

В марте эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов, распределив по уровню безработицы. Омская область оказалась на 67-м месте.