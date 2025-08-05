Банки массово отказывают жителям РФ в реструктуризации долгов

Увеличение доли отказов отмечается на фоне роста объема обращений на послабления в два-три раза. Во II квартале 2025 года количество заявок россиян на кредитные каникулы превысило аналогичный показатель 2024 года в 2,2 раза. Одновременно спрос на льготные периоды по ипотеке возрос на 30%, а на изменение условий погашения кредитов — на 87%.