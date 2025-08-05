Банки массово отказывают жителям РФ в реструктуризации долгов

Российские банки в 80% случаев отклоняют ходатайства граждан о реструктуризации долговых обязательств и предоставлении льготного периода по кредитам. Об этом сообщают журналисты издания «Известия».
Увеличение доли отказов отмечается на фоне роста объема обращений на послабления в два-три раза. Во II квартале 2025 года количество заявок россиян на кредитные каникулы превысило аналогичный показатель 2024 года в 2,2 раза. Одновременно спрос на льготные периоды по ипотеке возрос на 30%, а на изменение условий погашения кредитов — на 87%.
Граждане России имеют право претендовать на реструктуризацию займов при утрате места трудоустройства или наступлении временной нетрудоспособности сроком свыше двух месяцев, при условии, что первоначальная сумма кредита не превышала 15 миллионов рублей.
Ключевой причиной отклонения запросов на кредитные и ипотечные каникулы, по информации Центробанка РФ, является отсутствие у заемщиков официально зафиксированного ухудшения жизненных обстоятельств. Тем не менее, эксперты указывают, что на фоне общего роста долговой нагрузки населения увеличение числа отказов становится фактором снижения качества жизни граждан.
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