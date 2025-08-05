Новосибирск отстает от графика по строительству жилья

В прошлом году на территории Новосибирской области ввели 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а это 87,2% к уровню 2023 года. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов уже сообщал, что область намерена ввести 2,15 миллиона квадратных метров жилья по итогам 2025 года.