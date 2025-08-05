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Новосибирск отстает от графика по строительству жилья

НОВОСИБИРСК, 5 августа, ФедералПресс. Площадь жилых домов, которые были построены в первом полугодии этого года в Новосибирской области, составила 1,22 миллионов квадратных метров. Об этом говорят данные исследования Новосибирскстата.

Источник: Freepik

«Число построенных домов в Новосибирской области на 7,5% меньше, чем в прошлом году», — отмечают аналитики.

Объем выполненных работ, который был выполнен с января по июнь по строительству, достиг 154,8 миллиардов рублей. Если посмотреть на аналогичный период прошлого года, то снижение составило 2,6%.

В прошлом году на территории Новосибирской области ввели 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а это 87,2% к уровню 2023 года. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов уже сообщал, что область намерена ввести 2,15 миллиона квадратных метров жилья по итогам 2025 года.

Напомним, что в Новосибирске определили подрядчиков, которые завершат строительство шести школ, после расторжения концессионных соглашений с прежними исполнителями. Всего планируется достроить шесть школ.