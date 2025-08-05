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СКР взял на контроль дело обманутых дольщиков Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на ситуацию с нарушением прав более 800 дольщиков в Новосибирске.

Источник: Следственный комитет РФ

По данным ведомства, в 2020 году граждане вступили в потребительский кооператив, заключили договоры на приобретение квартир в жилом массиве «Плющихинский» и внесли паевые взносы, однако до сих пор не получили обещанного жилья.

В пресс-службе СКР сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на контроль центральным аппаратом ведомства. Бастрыкин потребовал от руководителя новосибирского следственного управления Евгения Долгалева предоставить доклад о ходе расследования.

Ситуация остается на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Обманутые дольщики до сих пор ожидают решения вопроса с недостроенными домами, работы на которых так и не были завершены.

Ранее сообщалось, что глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по замороженному ЖК «Плющихинский» в Новосибирске.