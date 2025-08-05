В Башкирии вновь подорожал бензин

Если сравнивать цены с другими компаниями, то, например, на АЗС «Татнефти» литр АИ-95 обойдется водителю в 60,65 рубля, а АИ-92 — в 56,05 рубля. На АЗС «Лукойл» литр АИ-95 Экто стоит 63,43 рубля, АИ-92 — 58,93 рубля, АИ-100 — 87,18 рубля, а ДТ Экто — 70,46 рубля. На АЗС IRBIS литр АИ-92 стоит 56,49 рубля, АИ-92 XTRim — 57,49 рубля, АИ-95 XTRim — 60,99 рубля и ДТ — 66,99 рубля.