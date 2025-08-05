Суд обязал ресторан Skopin из Новосибирска выселиться из убежища

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решений нижестоящих инстанций, обязавших ООО «Фэт-Премиум» освободить помещение на улице Колыванской, 8, где располагается ресторан Skopin.
Судебный спор между мэрией Новосибирска и компанией-арендатором продолжается с декабря прошлого года. Администрация города настаивала на расторжении договора аренды, заключенного в 2019 году, и требовала восстановить первоначальную планировку помещений общей площадью 131,6 квадратных метров.
Как следует из материалов дела, спорный объект имеет статус защитного сооружения (убежища). Арбитражный суд Новосибирской области, а затем Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске полностью удовлетворили исковые требования городских властей.
«Пунктом 6.1.2 договора установлены особые условия договора, в числе которых предписано при содержании защитного сооружения в мирное время не допускать и не производить перепланировку помещений. Однако в нарушение пункта 2.2.6 договора обществом осуществлено переустройство спорного помещения, а именно: демонтирована перегородка с дверью между помещениями № 1 и № 10. При таких обстоятельствах требования истца удовлетворены судами на законных основаниях», — указано в решении кассационного суда.