Суд обязал ресторан Skopin из Новосибирска выселиться из убежища

«Пунктом 6.1.2 договора установлены особые условия договора, в числе которых предписано при содержании защитного сооружения в мирное время не допускать и не производить перепланировку помещений. Однако в нарушение пункта 2.2.6 договора обществом осуществлено переустройство спорного помещения, а именно: демонтирована перегородка с дверью между помещениями № 1 и № 10. При таких обстоятельствах требования истца удовлетворены судами на законных основаниях», — указано в решении кассационного суда.