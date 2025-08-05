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«Выросли на 99%»: Трутнев рассказал об огромных инвестициях на ДВ

Юрий Трутнев рассказал об ошеломляющем росте экономических показателей в ДФО, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

За десять лет инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке выросли на 99%, что опережает общероссийские показатели в 2,6 раза. Об этом сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, на 30 процентов выросло производство. Добыча ископаемых выросла на 33 процента. Объем строительных работ вырос на 107%. Трутнев добавил, что объем заявленных инвестиций оценивается в 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 трлн рублей.

Заработало 944 предприятия, создано более 165 тыс. рабочих мест. В отношении Дальнего Востока принято 87 федеральных законов, 511 актов правительства РФ, десять актов президента РФ. Слова Трутнева цитирует его пресс-служба.

Трутнев заявил, что эти меры демонстрируют пристальное внимание и комплексный подход государства к развитию макрорегиона. Как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, приток населения на ДВ в прошлом году составил 24 тысячи человек.

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