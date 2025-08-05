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Нацбанк озвучил ситуацию с белорусскими банками

Нацбанк заявил о росте прибыли белорусских банков на 18%

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке сообщили, ситуацию с белорусскими банками в 2025 году.

По данным статистики, прибыль белорусских банков в 2025-м выросла на 18% за январь-июнь. Банками было заработано свыше 2 миллионов белорусских рублей, что на 300 тысяч больше того же периода в 2024-м.

Нормативный капитал за первое полугодие вырос на 1,97 миллиарда рублей — до более чем 23 миллиардов. Рентабельность активов повысилась до 2,7%.

В сумме портфель белорусских банков на данный момент содержит подверженных кредитному риску активов на 116,1 миллиарда рублей, что на 12,5% больше, чем год назад.

Еще Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и понизил курс доллара на 5 августа.

Между тем новый закон для бизнеса готовится в Беларуси.