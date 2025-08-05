Свердловский министр объяснила причины снижения производства продуктов: уральцы предпочли мясо колбасе

«Снижение в первом полугодии 2025 года производства колбасных изделий на 7,3% обусловлено перераспределением покупательского спроса в сторону мяса и субпродуктов (рост 106,6%), полуфабрикатов мясных (рост 102,6%). Кроме этого наблюдается тенденция изменения ассортимента выпускаемой продукции от колбасных изделий в сторону увеличения мясных деликатесов и премиальных линеек мясной продукции», — гласит ответ министерства АПК Свердловской области на запрос «ФедералПресс».
При этом, отмеченное статистикой снижение производства говядины на 9,3% в МинАПК объясняют изменением технологического процесса, сокращением поголовья бычков на откорме.
Наконец, снижение объемов производства жидкого обработанного молока на 3,3% продиктовано «перераспределением молока-сырья на производство молочной продукции с большей молокоемкостью». По данным министерства, за шесть месяцев 2025 года производство сыров выросло на 17,6%, мороженого — на 16,7%.
В связи с вышеизложенным, в министерстве не ожидают ни критичного повышения цен на продовольствие, ни угрозы продовольственной безопасности региона. Наоборот, отмечают в МинАПК, наблюдается рост производства свинины (на 13,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года), мяса и субпродуктов домашней птицы — на 3,6%, полуфабрикатов мясных — на 2,6%, консервов мясные, включая консервы для детского питания выросли в 3,2 раза, копченой колбасы на 5,8%. На 17,5% выросло производство сливок, сухого молока, сливок и детских смесей — на 21,1%, кефира — на 3,4%, продуктов на основе творога — на 33,1%, сыров — на 17,6%, сгущенки — на 26,2%.
Тревогу по поводу снижения пищевой продукции забил Свердловскстат: как писал «ФедералПресс», ведомство указало на значительное падение объемов производства колбасы, молока и говядины.