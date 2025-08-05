Свердловский министр объяснила причины снижения производства продуктов: уральцы предпочли мясо колбасе

В связи с вышеизложенным, в министерстве не ожидают ни критичного повышения цен на продовольствие, ни угрозы продовольственной безопасности региона. Наоборот, отмечают в МинАПК, наблюдается рост производства свинины (на 13,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года), мяса и субпродуктов домашней птицы — на 3,6%, полуфабрикатов мясных — на 2,6%, консервов мясные, включая консервы для детского питания выросли в 3,2 раза, копченой колбасы на 5,8%. На 17,5% выросло производство сливок, сухого молока, сливок и детских смесей — на 21,1%, кефира — на 3,4%, продуктов на основе творога — на 33,1%, сыров — на 17,6%, сгущенки — на 26,2%.