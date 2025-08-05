В ОЭЗ «Ростовская» появится новое лакокрасочное производство

Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента со ссылкой на гендиректора «АИР» Ростовской области Игоря Буракова.
По словам господина Буракова, компания является резидентом Новоалександровского индустриального парка, ежегодно инвестирует в экономику региона и реализует проекты общей стоимостью свыше одного млрд руб.
«За последние пять лет компания утроила объемы выпускаемой продукции и стала лидером в своем сегменте на российском рынке. В 2024 году объем производства импортозамещающих индустриальных огнезащитных покрытий превысил пять млн л, в 2025 году планируется произвести более шести млн л.», — приводятся в сообщении слова гендиректора «АИР».
Азовский завод компании выпускает антикоррозионные, огнезащитные и теплоизолирующие покрытия. Продукция предприятия используется на стратегически важных энергетических объектах. До 85% компонентов антикоррозионных и огнезащитных составов производится в России.