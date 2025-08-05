В ОЭЗ «Ростовская» появится новое лакокрасочное производство

«За последние пять лет компания утроила объемы выпускаемой продукции и стала лидером в своем сегменте на российском рынке. В 2024 году объем производства импортозамещающих индустриальных огнезащитных покрытий превысил пять млн л, в 2025 году планируется произвести более шести млн л.», — приводятся в сообщении слова гендиректора «АИР».