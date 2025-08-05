В Казахстане начали расследование в отношении филиала РЖД

Ведомство завершило внеплановый анализ состояния конкуренции на рынке услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов (предоставление контрольного груза для поверки) за 2024 год и январь-февраль 2025 года в пределах Северо-Казахстанской области. Поводом для проведения анализа стало обращение ТОО «Agrimer Mamlutka» по вопросу повышения цен на услуги метрологического обеспечения со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Казахстанская компания отметила, что с января текущего года филиал РЖД повысил стоимость услуги на 9,5%, до 845 261,76 тенге с учетом налога на добавленную стоимость. При этом в других регионах Казахстана аналогичная услуга стоит около 391 тыс. тенге.
По результатам анализа АЗРК выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно — установление монопольно высокой цены, что подпадает под действие пункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. В связи с этим антимонопольным органом начато расследование. Срок его проведения составляет от трех до пяти месяцев.
Ранее сообщалось, что Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги — филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (РЖД) — подало проект сметы на повышение тарифа на передачу электроэнергии по своим сетям. В заявке, которая выложена в базе «Монополист» и имеется в распоряжении «Курсива», указано, что тариф на регулируемую государством услугу предлагается поднять до 1,762 тенге за кВтч без учета налога на добавленную стоимость (НДС).