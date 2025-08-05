В Казахстане начали расследование в отношении филиала РЖД

Ранее сообщалось, что Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги — филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (РЖД) — подало проект сметы на повышение тарифа на передачу электроэнергии по своим сетям. В заявке, которая выложена в базе «Монополист» и имеется в распоряжении «Курсива», указано, что тариф на регулируемую государством услугу предлагается поднять до 1,762 тенге за кВтч без учета налога на добавленную стоимость (НДС).