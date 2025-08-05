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В Казахстане начали расследование в отношении филиала РЖД

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области (АЗРК) начал расследование в отношении филиала ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), сообщило АЗРК.

Ведомство завершило внеплановый анализ состояния конкуренции на рынке услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов (предоставление контрольного груза для поверки) за 2024 год и январь-февраль 2025 года в пределах Северо-Казахстанской области. Поводом для проведения анализа стало обращение ТОО «Agrimer Mamlutka» по вопросу повышения цен на услуги метрологического обеспечения со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Казахстанская компания отметила, что с января текущего года филиал РЖД повысил стоимость услуги на 9,5%, до 845 261,76 тенге с учетом налога на добавленную стоимость. При этом в других регионах Казахстана аналогичная услуга стоит около 391 тыс. тенге.

По результатам анализа АЗРК выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно — установление монопольно высокой цены, что подпадает под действие пункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. В связи с этим антимонопольным органом начато расследование. Срок его проведения составляет от трех до пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги — филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (РЖД) — подало проект сметы на повышение тарифа на передачу электроэнергии по своим сетям. В заявке, которая выложена в базе «Монополист» и имеется в распоряжении «Курсива», указано, что тариф на регулируемую государством услугу предлагается поднять до 1,762 тенге за кВтч без учета налога на добавленную стоимость (НДС).