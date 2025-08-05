По словам главы города, реальный доход петербуржцев, скорректированный с учетом инфляционных процессов, вырос за первые пять месяцев текущего года на 2,6%. Согласно данным Петростата, уровень инфляции в регионе составил 103,8% по состоянию на июнь 2025-го относительно декабря предыдущего года.
Зарплаты жителей Петербурга выросли на рекордные 13%
Средняя заработная плата работников городских предприятий в Петербурге увеличилась практически на 13% и составляет на сегодняшний день 115,8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.