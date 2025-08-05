Зарплаты жителей Петербурга выросли на рекордные 13%

По словам главы города, реальный доход петербуржцев, скорректированный с учетом инфляционных процессов, вырос за первые пять месяцев текущего года на 2,6%. Согласно данным Петростата, уровень инфляции в регионе составил 103,8% по состоянию на июнь 2025-го относительно декабря предыдущего года.