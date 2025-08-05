Красноярская «Блин-гора» может перейти в распоряжение края

Дело в том, что земля, на которой расположен клуб, находится в федеральной собственности, распорядитель — Красноярский научный центр СО РАН. Из-за этого у лыжной секции нет прав размещать на участке даже временные сооружения, а сама «Блинка» оказалась под угрозой закрытия.
Родители воспитанников и тренеры обратились к депутатам Законодательного Собрания с просьбой сохранить спортивный объект. Парламентарии встретились с представителями Российской академии наук, агентства по управлению госимуществом, министерства спорта, спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду, чтобы найти решение.
Оптимальным вариантом стала передача участка в собственность края. В ближайшие две недели специалисты проведут замеры территории, после чего с инициативой обратятся в Красноярский научный центр для оформления необходимых документов. Затем власти региона обратятся в федеральные органы с просьбой передать «Блин-гору» в краевую собственность, чтобы она продолжила работать для жителей.
«Мы понимаем важность ситуации, “Блин-гора” — социально-значимый объект, особенно для жителей Академгородка это уже сложившийся спортивно-досуговый центр. Поэтому будем работать дальше, вопрос с контроля не снимаем», — сказал заместитель председателя профильного комитета Евгений Петренко.