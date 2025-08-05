Красноярская «Блин-гора» может перейти в распоряжение края

Дело в том, что земля, на которой расположен клуб, находится в федеральной собственности, распорядитель — Красноярский научный центр СО РАН. Из-за этого у лыжной секции нет прав размещать на участке даже временные сооружения, а сама «Блинка» оказалась под угрозой закрытия.