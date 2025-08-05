Россиянам начали массово отказывать в смягчении кредитных условий

По данным ЦБ, число заявок на предоставление кредитных каникул во втором квартале 2025 года выросло в 2,2 раза.
Банки в России начали массово отказывать гражданам в смягчении условий по кредитам и предоставлении кредитных каникул: 80% обращений во втором квартале 2025 года получили отказ. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
«С отказами сталкиваются 80% обращений», — заявили «Известиям» в ЦБ. По данным регулятора, за апрель-июнь 2025 года количество заявок на кредитные каникулы выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 233,8 тысячи. Обращения по ипотеке увеличились на 30% и составили 6,5 тысячи, а запросы на реструктуризацию по программам банков — на 87%, до 1,5 миллиона.
Несмотря на это, большая часть заявителей не получает одобрения. В Центробанке пояснили, что основная причина отказов связана с несоответствием заемщиков установленным требованиям или отсутствием объективных оснований для реструктуризации.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что массовые отказы ведут к росту числа банкротств. В первом полугодии 2025 года суды признали банкротами почти 260 тысяч россиян — это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Банк России сообщал о росте числа жалоб на банки: за первое полугодие 2025 года количество обращений увеличилось на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 182,4 тысячи. Основные претензии граждан касались блокировки счетов, карт и приостановки дистанционного обслуживания, что банки объясняют борьбой с мошенничеством.