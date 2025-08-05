Россиянам начали массово отказывать в смягчении кредитных условий

«С отказами сталкиваются 80% обращений», — заявили «Известиям» в ЦБ. По данным регулятора, за апрель-июнь 2025 года количество заявок на кредитные каникулы выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 233,8 тысячи. Обращения по ипотеке увеличились на 30% и составили 6,5 тысячи, а запросы на реструктуризацию по программам банков — на 87%, до 1,5 миллиона.