Китай предупредил производителей электромобилей прекратить снижение цен

Китай призывает свою индустрию электромобилей прекратить снижать цены и сдерживать производство на фоне опасений, что продолжающаяся дефляция ставит под угрозу экономический рост.
В последние месяцы китайские официальные лица неоднократно говорили о необходимости борьбы с «инволюцией» в секторах, страдающих от избыточных мощностей, таких как электромобили, имея в виду феномен вложения большего количества усилий и денег при уменьшении отдачи, пишет The Guardian.
Председатель КНР Си Цзиньпин прямо говорил об этой проблеме. В своей необычно резкой речи в этом месяце глава Китая раскритиковал правительства провинций за чрезмерные инвестиции в искусственный интеллект, вычислительные мощности и новые энергетические транспортные средства — отрасли, которые Пекин определил как стратегические приоритеты, но которые также подвержены риску перегрева.
Как отмечает The Guardian, 23 июля Си Цзиньпин выступил с очередной речью, в которой подчеркнул важность разрыва цикла «инволюции», охватившего некоторые отрасли китайской экономики, второй по величине в мире после американской.
Некоторые крупные китайские автомобильные компании, включая BYD, производителя электромобилей, который считается китайским конкурентом Tesla, в прошлом месяце были вызваны на встречи с регулирующими органами, чтобы получить предупреждения о избыточных мощностях.
Независимая консалтинговая фирма Hutong Research, базирующаяся в Пекине и Шанхае, сообщила недавно: «Правительственные учреждения по всему Китаю быстро отреагировали на недавние заявления Си Цзиньпина, пообещав сократить объем предложения. Эти события подчеркивают не только повышенное внимание политиков к избыточным производственным мощностям, но и масштаб проблемы во всей экономике Китая».
В условиях жесткой конкуренции в китайской экономике потребители, не желающие расставаться со своими деньгами, привыкли ожидать низких цен. Компании из разных отраслей часто снижают цены до уровня, близкого к себестоимости, или ниже нее, в борьбе за господство на рынке, отмечает The Guardian.
Китайские электромобильные компании не являются исключением, и многие руководители жаловались на это явление, в то же время будучи втянутыми в него.
Компания BYD неоднократно снижала цены на свои недорогие модели Seagull, в последний раз предлагая их за 55 800 юаней (5 862 фунта стерлингов), что почти на 20% ниже официальной розничной цены. В марте компания снизила цены на все модели Seagull на 3000 юаней. Great Wall Motors, один из конкурентов BYD, в июне выпустила новую версию своего автомобиля Ora 3 по цене примерно на 20% ниже, чем в сентябре.
В январе Хэ Сяопэн, исполнительный директор XPeng Motors, как сообщается, сказал сотрудникам, что «в 2025 году на рынке определенно будет более жесткая конкуренция» и что некоторые автомобильные компании не переживут надвигающуюся ценовую войну.
В прошлом месяце Китай обнародовал проект новой поправки к своему закону о ценообразовании — первую редакцию закона с 1998 года, — специально направленную на борьбу с ценовыми войнами.
Поправка укрепит правила, касающиеся способности правительства устанавливать ценовые ограничения, выявлять «недобросовестное ценообразование» и сдерживать конкуренцию в «инволюционном стиле», включая использование доминирующего положения на рынке для влияния на цены и оптовые продажи.
Но, по мнению некоторых аналитиков, ответных мер может быть недостаточно, подчеркивает The Guardian.
Антония Хмайди, старший аналитик Merics, комментирует: «Я не уверена, что китайское правительство предпримет какие-либо существенные меры по сдерживанию роста, потому что до сих пор, по крайней мере, никто не был по-настоящему наказан за слишком большие инвестиции в стратегические приоритеты».
Хмайди отмечает, что лишь немногие электромобильные компании на самом деле были прибыльными в Китае, а многие другие были неразрывно связаны с местными органами власти, которые не хотят, чтобы они обанкротились.
«Мы наблюдаем некоторые изменения в конкретных действиях, предпринимаемых правительством, которые указывают на это», — сказала она. «Но мы уже сталкивались с подобными действиями раньше, и из этого ничего не вышло. И, в конечном счете, вам нужно будет предоставить альтернативу, например, многим местным органам власти».
Хмайди подчеркивает, что одним из решений проблемы переизбытка товаров в Китае может стать продажа еще большего количества за рубеж, что приведет к раздражению иностранных компаний и регулирующих органов. «Я думаю, что в краткосрочной перспективе напряженность в отношениях с большинством ее торговых партнеров возрастет», — добавила она.
Поток китайских электромобилей в Европейский союз встревожил чиновников ЕС, которые опасаются, что их собственные автопроизводители не смогут конкурировать.
В прошлом году ЕС ввел пошлины в размере до 45% на электромобили с аккумуляторами китайского производства, что вызвало гнев Пекина. Недавний саммит ЕС-Китай не привел к какому-либо прогрессу в этом вопросе, который стал основным камнем преткновения между двумя торговыми партнерами.
Но китайские автопроизводители адаптировались, предложив вместо этого подключаемые гибридные автомобили. В июне китайские компании достигли 10%-ной доли европейского рынка электромобилей, полностью восстановив свою долю на рынке до введения тарифов.
На прошлой неделе политбюро, группа ведущих руководителей Коммунистической партии Китая, собралась, чтобы обсудить экономические перспективы на предстоящий год. Хотя они не упоминали конкретно кампанию по борьбе с инволюцией, они говорили о необходимости «регулировать беспорядочную конкуренцию» в экономике.