Китай предупредил производителей электромобилей прекратить снижение цен

Компания BYD неоднократно снижала цены на свои недорогие модели Seagull, в последний раз предлагая их за 55 800 юаней (5 862 фунта стерлингов), что почти на 20% ниже официальной розничной цены. В марте компания снизила цены на все модели Seagull на 3000 юаней. Great Wall Motors, один из конкурентов BYD, в июне выпустила новую версию своего автомобиля Ora 3 по цене примерно на 20% ниже, чем в сентябре.