Банки перестали смягчать кредитные условия для россиян: в чём дело

Российские банки всё чаще отказывают гражданам в кредитных каникулах и реструктуризации долгов. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка (ЦБ).
Уточняется, что в апреле-июне 2025 года число заявок на изменение условий кредитов выросло в 2,2 раза, но в 80% случаев заёмщикам отказывают. Однако год назад каникулы или реструктуризацию одобряли в 31% случаев.
«Рост обращений связан с увеличением расходов граждан, повышением ставок по кредитам и переоценкой людьми своих финансовых возможностей», — отметил эксперт Андрей Бархота.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подчеркнула: «Массовые отказы в реструктуризации обрекают заёмщиков на долговую яму и банкротство». В ЦБ причиной называют отсутствие законодательно закреплённых документов, подтверждающих ухудшение финансового положения.
Ранее сообщалось, что в России планируют ввести кредитные каникулы для семей с новорожденными или усыновленными детьми. Минфин сообщает, что 39% россиян отказываются от планов иметь детей из-за нехватки денег и проблем с жильем.