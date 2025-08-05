Россиянам объяснили, как будут считать и взимать налог на доходы по вкладам

Ранее сообщалось, что лимит необлагаемых налогом процентов по вкладам на 2025 год установлен в размере 210 тысяч рублей, исходя из максимальной ключевой ставки 21% в 2024 году. Эксперты отмечали, что для получения такого дохода необходимо разместить на депозитах не менее 1 миллиона рублей. В случае превышения лимита придется оплатить налог по ставке 13%. Несмотря на изменения, привлекательность вкладов для населения сохраняется благодаря высокой доходности.