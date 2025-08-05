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ВТБ резко снизил ставки по ипотеке

Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке на 2 пункта — до 23,3% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что такая ставка актуальна для покупки квартиры. На ИЖС (Индивидуальное жилищное строительство) ставка составляет 23,9% годовых.

ВТБ снизил ставку по ипотеке до 23,3%

Банк ВТБ снизил ставки по ипотеке на 2 пункта — до 23,3% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что такая ставка актуальна для покупки квартиры. На ИЖС (Индивидуальное жилищное строительство) ставка составляет 23,9% годовых.

«ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа. Новые условия… от 23,3% — на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках, от 23,9% годовых — на индивидуальное жилищное строительство», — заявили в пресс-службе. Письмо есть в распоряжении URA.RU.

Другие банки РФ тоже снижали ставки. Так, Сбер в конце июня понизил ставки по ипотеке на 0,5−2%. Альфа-Банк с 17 июня снизил ставки по базовым ипотечным программам «Строящееся жилье» и «Готовое жилье» на 2,7 пункта. Банк «Дом.рф» с 1 августа тоже снижал ставки — до 21%.