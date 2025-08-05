ВТБ резко снизил ставки по ипотеке

«ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа. Новые условия… от 23,3% — на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках, от 23,9% годовых — на индивидуальное жилищное строительство», — заявили в пресс-службе. Письмо есть в распоряжении URA.RU.