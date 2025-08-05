Ставки по ипотеке могут привязать к средней зарплате в регионе

Володин заявил, что на дифференцированные ипотечные ставки в регионах могут выйти уже в ближайшее время.
Ставки по ипотеке в России могут сделать дифференцированными с учетом средней зарплаты в регионе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что правительство РФ уже рассматривает соответствующую инициативу.
«Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — заявил Володин в своем telegram-канале «Володин Саратов». Он также указал на разницу в доходах между регионами и подчеркнул, что сейчас ипотечная ставка одинакова для всех, хотя, например, в Москве зарплаты в 2,5 раза выше, чем в Саратове.
Он добавил, что такой подход обеспечит социальную справедливость: ставка в Москве и Саратове должна различаться и зависеть от средней зарплаты в регионе. Решение находится на стадии обсуждения, детали внедрения пока не раскрываются.
Ранее Володин отметил, что единая ставка по ипотеке не учитывает различия в доходах по регионам, при этом около 40% семейных ипотечных кредитов оформляется в Москве. В связи с этим депутаты предложили профильным министерствам рассмотреть возможность введения дифференцированных ставок с учетом региона и числа детей в семье.