Ставки по ипотеке могут привязать к средней зарплате в регионе

«Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — заявил Володин в своем telegram-канале «Володин Саратов». Он также указал на разницу в доходах между регионами и подчеркнул, что сейчас ипотечная ставка одинакова для всех, хотя, например, в Москве зарплаты в 2,5 раза выше, чем в Саратове.