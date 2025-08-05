В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку

В качестве примера Володин сопоставил Москву и Саратов. Он напомнил, что ставки в этих городах одинаковые, несмотря на разницу в заработке: у жителей Саратова средний доход в 2,5 раза ниже. В случае введения дифференцированной ставки семейной ипотеки условия для заемщиков будут более справедливыми, уверен председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже поддержал инициативу.
Ранее Вячеслав Володин заявлял, что дифференцировать ипотечную ставку необходимо, в частности, с учетом количества детей в семье.