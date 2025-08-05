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В России могут ввести дифференцированную ипотечную ставку

В российских регионах вскоре могут ввести дифференцированную процентную ставку семейной ипотеки, которая будет учитывать средний уровень доходов населения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Telegram-канал «Володин Саратов» 5 августа.

В качестве примера Володин сопоставил Москву и Саратов. Он напомнил, что ставки в этих городах одинаковые, несмотря на разницу в заработке: у жителей Саратова средний доход в 2,5 раза ниже. В случае введения дифференцированной ставки семейной ипотеки условия для заемщиков будут более справедливыми, уверен председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже поддержал инициативу.

Ранее Вячеслав Володин заявлял, что дифференцировать ипотечную ставку необходимо, в частности, с учетом количества детей в семье.

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