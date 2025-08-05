Совмин поручил выплатить компенсацию «Белагропромбанку» из-за потерь от кредита химзаводу в Гомеле

Согласно документу, правительство компенсирует в 2025 — 2028 годах «Белагропромбанку» потери от предоставления экспортного кредита, предоставленного Гомельскому химическому заводу. Сообщается, что кредит выдавался гомельскому предприятию для производства товаров и последующей их реализации организациям, которые не являются резидентами.