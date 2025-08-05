Совмин поручил выплатить компенсацию «Белагропромбанку» из-за потерь от кредита химзаводу в Гомеле

Правительство Беларуси компенсирует одному из крупных белорусских банков потери от кредита Гомельскому химическому заводу. Соответствующее постановление Совмина (№ 419 от 31 июля 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу, правительство компенсирует в 2025 — 2028 годах «Белагропромбанку» потери от предоставления экспортного кредита, предоставленного Гомельскому химическому заводу. Сообщается, что кредит выдавался гомельскому предприятию для производства товаров и последующей их реализации организациям, которые не являются резидентами.
Компенсация будет выплачена за счет средств республиканского бюджета, которые предусматриваются на «прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры».
Совмин поручил Министерству финансов сформировать республиканский бюджет на 2026 — 2028 годы, предусмотрев средства на эти цели.
Постановление вступило в силу со дня принятия.
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