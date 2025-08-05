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Совмин поручил выплатить компенсацию «Белагропромбанку» из-за потерь от кредита химзаводу в Гомеле

«Белагропромбанк» получит компенсацию от правительства из-за кредита заводу.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси компенсирует одному из крупных белорусских банков потери от кредита Гомельскому химическому заводу. Соответствующее постановление Совмина (№ 419 от 31 июля 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, правительство компенсирует в 2025 — 2028 годах «Белагропромбанку» потери от предоставления экспортного кредита, предоставленного Гомельскому химическому заводу. Сообщается, что кредит выдавался гомельскому предприятию для производства товаров и последующей их реализации организациям, которые не являются резидентами.

Компенсация будет выплачена за счет средств республиканского бюджета, которые предусматриваются на «прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры».

Совмин поручил Министерству финансов сформировать республиканский бюджет на 2026 — 2028 годы, предусмотрев средства на эти цели.

Постановление вступило в силу со дня принятия.

Также Нацбанк озвучил ситуацию с белорусскими банками.

Еще Нацбанк ощутимо увеличил курс евро и понизил курс доллара на 5 августа.

Между тем новый закон для бизнеса готовится в Беларуси.