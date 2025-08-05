Рост тарифов сотовых операторов прокомментировали в МЦРИАП

«От агентства по защите и развитию конкуренции, насколько нам известно, были оповещения направлены операторам, чтобы они составляющие своих тарифов показали — там должны быть проведены общественные слушания и соответствующие процедуры по правилам. Со стороны МЦРИАП на данный момент в рамках нашей компетенции ограничений не может быть по росту тарифов — это полномочия АЗРК», — отметил Дмитрий Мун.