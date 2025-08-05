Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост тарифов сотовых операторов прокомментировали в МЦРИАП

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Дмитрий Мун на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал, почему МЦРИАП не могут ограничить рост тарифов на услуги сотовых операторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2017 года тарифы на услуги связи не регулируются и они в итоге формируются в конкурентном рынке.

«От агентства по защите и развитию конкуренции, насколько нам известно, были оповещения направлены операторам, чтобы они составляющие своих тарифов показали — там должны быть проведены общественные слушания и соответствующие процедуры по правилам. Со стороны МЦРИАП на данный момент в рамках нашей компетенции ограничений не может быть по росту тарифов — это полномочия АЗРК», — отметил Дмитрий Мун.

4 июля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что есть расчеты, которые показывают, что интернет в Казахстане не дорожает, а, наоборот, становится дешевле.