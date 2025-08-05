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Ростех: Серийное производство самолетов МС-21 начнётся в 2026 году

Импортозамещённый МС-21 совершит первый полёт в августе 2025 года.

Источник: ПАО "Яковлев"

Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил о планах запуска серийного производства трёх ключевых моделей отечественных авиалайнеров — МС-21, SSJ-100 («Суперджет») и Ил-114. Импортозамещённый МС-21 совершит первый полёт в августе 2025 года, а сертификационные испытания всех трёх моделей планируется завершить к концу 2026 года для начала серийных поставок. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства России.

Импортозамещённый МС-21 совершит первый полёт в августе 2025 года, а сертификационные испытания всех трёх моделей планируется завершить к концу 2026 года для начала серийных поставок.

На Иркутском авиационном заводе уже собраны 14 планеров МС-21, ещё девять находятся на этапе доработки. Для SSJ-100 и Ил-114 также завершаются сертификационные испытания. Особый акцент делается на создании сервисной инфраструктуры: к 2030 году планируется развернуть 15 собственных сервисных центров для обслуживания новых лайнеров, а вместе с партнёрами их число достигнет 50.