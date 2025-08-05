Ростех: Серийное производство самолетов МС-21 начнётся в 2026 году

Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил о планах запуска серийного производства трёх ключевых моделей отечественных авиалайнеров — МС-21, SSJ-100 («Суперджет») и Ил-114. Импортозамещённый МС-21 совершит первый полёт в августе 2025 года, а сертификационные испытания всех трёх моделей планируется завершить к концу 2026 года для начала серийных поставок. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства России.