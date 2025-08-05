Средняя зарплата в мае в Омской области составила около 70 тысяч рублей

Согласно данным Омскстата, средняя номинальная заработная плата в Омской области за первые пять месяцев 2025 года составила 69 212 рублей. Это на 14,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Прирост реальных доходов, с учётом инфляции, составил 3,4%.
В мае 2025 года средняя зарплата омичей составила 75 479 рублей, что на 15,8% выше показателя мая 2024 года. Скорректированная на инфляцию реальная зарплата увеличилась на 4,2%.
Наибольшие зарплаты зафиксированы в таких сферах, как авиакосмическая отрасль (179 138 рублей), нефтепереработка (168 619 рублей), а также спорт и развлечения (139 750 рублей). Также высокие зарплаты наблюдаются в таких областях, как ремонт оборудования (121 025 рублей) и машиностроение (112 948 рублей).
Средняя зарплата в здравоохранении составила 63 924 рубля, в строительстве — 81 447 рублей, в торговле — 61 351 рубль, а в образовании — 58 712 рублей. Наименьшие зарплаты в Омской области получали работники швейной (25 053 рубля) и текстильной (29 206 рублей) промышленности.