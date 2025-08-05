Средняя зарплата в мае в Омской области составила около 70 тысяч рублей

Согласно данным Омскстата, средняя номинальная заработная плата в Омской области за первые пять месяцев 2025 года составила 69 212 рублей. Это на 14,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Прирост реальных доходов, с учётом инфляции, составил 3,4%.