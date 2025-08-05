В Самаре снесут самовольную постройку на берегу Волги

В Самаре хотят снести самовольную постройку, которая расположена в Кировском районе, на поляне имени Фрунзе, в 11 квартале Пригородного лесничества. Власти ищут подрядчика, который выполнит эти работы. Максимальная цена контракта составляет 350 тысяч рублей.