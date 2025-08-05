На рынке жилья началось то, о чём предупреждали эксперты

Согласно оценкам экспертов, повышение интереса к недвижимости составило от 15% до 20%, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалисты заранее предупреждали о том, что ситуация на рынке жилья будет развиваться именно таким образом в результате снижения ключевой ставки Центральным банком страны сначала на 1 п. п. в июне, а затем ещё на 2 п. п. в июле.
В результате многие российские банки оперативно отреагировали на запуск регулятором нового цикла смягчения своей денежно-кредитной политики, понизив ипотечные ставки до 18,7% годовых. Аналитики констатируют: отложенный спрос оказался настолько большим, что даже столь незначительное уменьшение ставок вызвало заметное оживление на рынке жилья.
Артур Ахметов из «Авито Недвижимости» отметил, что ситуация значительно изменилась по сравнению с прошлым годом. В настоящее время участники рынка воспринимают изменение денежно-кредитной политики как позитивный сигнал, стимулирующий спрос.
В свою очередь генеральный директор компании «Флип» Евгений Шавнев заметил, что снижение ставки на 2% позволяет уменьшить ежемесячные платежи на несколько тысяч рублей. В основном покупатели сейчас — это те, у кого есть накопления в диапазоне от 3 до 9 миллионов рублей.
Независимый эксперт Наталья Круглова и Артур Ахметов из «Авито Недвижимости» заявили, что снижение ставок воспринимается как предвестник повышения цен: средства с банковских депозитов могут быть перенаправлены в недвижимость.