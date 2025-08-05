На рынке жилья началось то, о чём предупреждали эксперты

В свою очередь генеральный директор компании «Флип» Евгений Шавнев заметил, что снижение ставки на 2% позволяет уменьшить ежемесячные платежи на несколько тысяч рублей. В основном покупатели сейчас — это те, у кого есть накопления в диапазоне от 3 до 9 миллионов рублей.