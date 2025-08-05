Москвичи теряют интерес к сочинской недвижимости

При этом спрос на южные регионы в целом не снижается. Покупатели просто стали отдавать предпочтение более предсказуемым рынкам как в России, так и за рубежом. Как отметил Летенков, современного инвестора интересует не столько вид на море, сколько надёжность застройщика и прозрачность сделки.