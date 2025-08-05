Москвичи теряют интерес к сочинской недвижимости

Спрос на жильё в Сочи среди столичных покупателей продолжает снижаться второй год подряд. По данным Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, с июля 2023 по июнь 2025 года количество обращений сократилось на 18%, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Пик активности пришёлся на август 2023 года, но уже к лету 2024 года показатели не смогли приблизиться к прежним значениям. Даже в высокий сезон спрос оставался существенно ниже прошлогоднего уровня, что свидетельствует о затяжном характере тенденции.
Эксперты связывают эту ситуацию с возросшей осторожностью инвесторов. По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, москвичи перестали воспринимать Сочи как безрисковое направление. Среди ключевых факторов — юридические сложности, проблемы с инфраструктурой и увеличение доли индивидуального жилищного строительства.
При этом спрос на южные регионы в целом не снижается. Покупатели просто стали отдавать предпочтение более предсказуемым рынкам как в России, так и за рубежом. Как отметил Летенков, современного инвестора интересует не столько вид на море, сколько надёжность застройщика и прозрачность сделки.
Как ранее сообщалось, квартиры в новостройках Сочи достигли рекордных размеров за четыре года. 112 жилых корпусов возводят сегодня на курорте.
Также, аналитики в Сочи зафиксировали значительные изменения в сегменте вторичного жилья.