В Казахстане введут QR-коды на изделия из золота

В Казахстане ювелирные изделия из золота и драгоценных камней в ближайшем будущем будут не только проходить государственную пробу, но и получать уникальный QR-код. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.