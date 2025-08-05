На Дону разместили более 260 вакансий с внедрением искусственного интеллекта

Исследование показало — жители региона в целом поддерживают использование ИИ в трудовых процессах. 36% респондентов считают, что нейросети повысят эффективность и высвободят время для творческих задач. Еще 40% выступают за внедрение технологий при условии, что автоматизация не заменит людей.