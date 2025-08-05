Щит «Владимир» преодолел 230 метров от Сенной до площади Свободы

Согласно информации, сейчас был проложен первый участок тоннеля под улицей Большой Печерской. На следующем этапе метростроевцам нужно преодолеть венткамеру на Белинского. Также дополнительно был проведен монтаж конвейерной системы для выдачи грунта на поверхность.