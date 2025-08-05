Щит «Владимир» преодолел 230 метров от Сенной до площади Свободы

Почти 250-метровую дистанцию преодолели метростроевцы при проходке тоннеля от Сенной до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода.
Согласно информации, сейчас был проложен первый участок тоннеля под улицей Большой Печерской. На следующем этапе метростроевцам нужно преодолеть венткамеру на Белинского. Также дополнительно был проведен монтаж конвейерной системы для выдачи грунта на поверхность.
— Проходка левого перегонного тоннеля ведется в сложных гидрологических условиях, которые, однако, не оказывают существенного влияния на темпы движения «Владимира, — рассказал заместитель начальника участка горнопроходческих работ ГК “Моспроект-3” Александр Кураев.
Напомним, ранее нижегородцам рассказали, что машинисты метро не обязаны ждать опаздывающих на поезд пассажиров, даже если он видит их в лобовое стекло и зеркало заднего вида.