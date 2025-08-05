Ставки по автокредитам в Узбекистане упали до 23,8% годовых

Банком с самыми доступными автокредитами стал Asia Alliance Bank со ставкой 18,4% годовых. Второе и третье место заняли «Ипотека-банк» и Orient Finans Bank соответственно. Наиболее высокие ставки по автокредитам предлагает Hamkor Bank, там они составляют 28,5% годовых.
Средняя ставка по микрокредитам в Узбекистане к началу августа выросла до 35,7% годовых. Самыми доступными остались микрокредиты в Aloqabank под 21% годовых. Также в тройку банков с самыми низкими процентами вошли Infin Bank и «Узнацбанк».
Ставки по микрокредитам выше 40% годовых предлагают TCB и Anor Bank.
ЦБ начал публиковать данные о средних процентных ставках по видам кредитов с начал июля. Регулятор отметил, что собирает данные через госреестр кредитной информации. Сведения о ставках автокредитов не включают спецпредложения от дилеров и производителей.