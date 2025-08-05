Ставки по автокредитам в Узбекистане упали до 23,8% годовых

Средняя ставка по микрокредитам в Узбекистане к началу августа выросла до 35,7% годовых. Самыми доступными остались микрокредиты в Aloqabank под 21% годовых. Также в тройку банков с самыми низкими процентами вошли Infin Bank и «Узнацбанк».