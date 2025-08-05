«Газета.Ru» назвала четыре безобидных ошибки, из-за которых водителя лишат прав

При этом за отсутствие номерных знаков (в том числе одного) по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на 1−3 месяца. Если водитель не заметит отсутствие номерного знака и продолжит движение, то его могут лишить прав.