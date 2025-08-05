В Воронежской области снова подорожал бензин

Теперь водителям необходимо платить 58,31 рубля за литр бензина АИ-92 и 63,46 рубля за литр АИ-95. Цены на дизельное топливо поднялись незначительно — на 0,03%, и сейчас литр стоит 67,35 рубля. В то же время цена бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне.