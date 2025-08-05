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В Воронежской области снова подорожал бензин

Стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,3%

В Воронежской области снова зафиксировано повышение цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные Воронежстата по состоянию на понедельник, 4 августа.

За последнюю неделю в регионе подорожали две марки бензина. Стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,3%.

Теперь водителям необходимо платить 58,31 рубля за литр бензина АИ-92 и 63,46 рубля за литр АИ-95. Цены на дизельное топливо поднялись незначительно — на 0,03%, и сейчас литр стоит 67,35 рубля. В то же время цена бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне.